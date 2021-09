Miracolo di San Gennaro, Pierluigi Sanfelice di Bagnoli è il deputato della Cappella con il fazzoletto bianco

Per la cerimonia del miracolo, Pierluigi Sanfelice di Bagnoli è l’addetto dedicato all’apertura della cassaforte che contiene le ampolle. E non solo. Il deputato alla Real Cappella del tesoro di San Gennaro è chiamato a provvedere allo sventolio del fazzoletto bianco, in caso di liquefazione del sangue.

Un compito non per tutti. Sanfelice di Bagnoli fa parte di una delle “famiglie di Seggio”, quello di Montagna, che diedero origine alla Cappella, con il voto della città di Napoli nel 1527. Lui è un imprenditore impegnato nel campo della progettazione industriale, attento al mondo della solidarietà e del terzo settore. Difatti, è presidente del corpo internazionale di soccorso, che garantisce aiuti umanitari in Kosovo, Libano, Afghanistan e componente del comitato direttivo di Eu-Med, il centro studi Regione Mezzogiorno Mediterraneo, oltre a essere cavaliere di onore e devozione dell'Ordine di Malta.

In occasione del 19 settembre è programmato un particolare dispositivo di traffico in via Duomo, prevista anche l'accensione delle luminarie, la sera precedente. Nel rispetto delle misure anti-Covid, si può accedere in chiesa nel giorno festivo, dalle 8 alle 21. Capienza massima consentita a 450 fedeli in Cattedrale.