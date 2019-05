San Gennaro, si rinnova il miracolo. Sepe: Napoli bella ma martoriata

Sabato 4 Maggio 2019, 18:23 - Ultimo aggiornamento: 04-05-2019 18:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si è ripetuto il prodigio della liquefazione del sangue di San Gennaro. Lo ha annunciato alle 18.01 il cardinale Crescenzio Sepe, arcivescovo di Napoli, ai fedeli accorsi nel Duomo per le celebrazioni in onore del Santo patrono della città. Il «miracolo» di maggio è il primo dei tre miracoli della liquefazione del sangue di San Gennaro attesi ogni anno insieme a quelli del 19 settembre e del 16 dicembre. «San Gennaro ha voluto mostrare ancora una volta che ci vuole bene, vuol bene a Napoli, a tutti noi», ha detto il cardinale Sepe.Era stata annullata, a causa della pioggia, la processione in onore di San Gennaro prevista per oggi pomeriggio con partenza dal Duomo di Napoli e arrivo alla Basilica di Santa Chiara. La celebrazione per l'atteso miracolo della liquefazione del Santo patrono di Napoli si è tenuta all'interno del Duomo.Napoli è «una città purtroppo tanto bella quanto martoriata». Lo ha detto il cardinale Crescenzio Sepe, arcivescovo di Napoli, parlando del ferimento di una bambina di 4 anni nella sparatoria avvenuta ieri nella zona di piazza Nazionale. «Questi atti delittuosi, criminali che avvengono a ripetizione - ha aggiunto l'arcivescovo - sembrano quasi voler segnare con la cattiveria un cammino di civiltà che è proprio della nostra città».«Questi poveri uomini danno la morte e trovano la morte, perché la loro vita è segnata dalla morte. Poveri uomini che coinvolgono innocenti in nome di una sopraffazione che pensano di avere, di un'occupazione del territorio che pensano di avere. Il sangue innocente grida vendetta al cospetto di Dio. Il Signore perdoni anche tutte le nostre manchevolezze».