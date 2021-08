Miseno, gommone in difficoltà per il forte vento: sei persone salvate dalla Guardia Costiera

BACOLI. Sei persone sono state salvate nella tarda mattinata di oggi dalla Guardia Costiera a largo di Capo Miseno, in un'intervento condotto dalla capitaneria di Procida con l'ausilio dei mezzi degli uffici di Pozzuoli e Ischia sotto il coordinamento della direzione marittina di Napoli.

Il gommone con le sei persone è partito dal porto di Baia ma una volta superato Capo Miseno, il natante complice le condizioni avverse con le onde alte quasi due metri è stato portato in una zona con i fondali bassi. Il mezzo si trovava a circa cinquecento metri dal litorale di Miliscola ed è stato notato da diverse persone che si trovavano in spiaggia che era in difficoltà.

Dopo aver lanciato l'sos gli uomini della Guardia Costiera hanno soccorso le persone, apparse molto impaurite, con l'intervento che è stato abbastanza complicato e hanno condotto il gommone, poi, nel porticciolo di Miseno.