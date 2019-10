© RIPRODUZIONE RISERVATA

Accade a Miseno nei Campi Flegrei, dove alcune ambienti d’epoca romana scavati nel tufo, appartenenti alla c.d. Villa di Lucullo nei pressi dell’arenile, sono stati imbrattati di recente dai vandali.Le scritte, dei tag realizzati con lo spray di diversi colori, hanno rovinato le pareti in tufo scanalate a mano, una delle poche testimonianze ancora superstiti della pars marittima della lussuosa dimora, che la tradizione attribuisce a Lucullo, uomo ricchissimo, raffinato ed eccentrico, celebre per i suoi memorabili banchetti.Ma non è la prima volta che ciò accade. A gennaio 2018, lo “spray selvaggio” aveva colpito alcuni ambienti rivestiti di intonaco e cocciopesto, nella vicina area archeologica protetta, in stato di abbandono, con la rete di protezione in parte rovinata, poi prontamente ristabilita.