Sequestrati 15 parcheggi su litoranea Miliscola-Miseno

Nell'ambito dell'attività di controllo per il rispetto delle ordinanze sindacali contro la diffusione del Covid-19, il comando di Polizia Municipale di Bacoli ha posto sotto sequestro 15 parcheggi situati tra le località balneari di Miliscola e Miseno.

Gli agenti hanno constatato che nessuno dei titolari dei parcheggi era in possesso di titolo autorizzatorio. Sono scattati quindi i sigilli, la chiusura, e un'ammenda da 5mila euro per ognuna delle attività controllate. Da marzo 2020 i titolari delle strutture commerciali erano stati esortati, anche attraverso incontri tenutesi in Municipio, ad uniformarsi alla legge, in particolare alle norme commerciali, amministrative, ambientali e tributarie.

Nonostante tutto stamane la task force municipale ha riscontrato che 15 parcheggi esercitavano l'attività senza aver presentato la Scia. «I controlli a tappeto proseguiranno nello spirito di ripristinare la legalità e per tutelare chi lavora, nel rispetto delle regole», informa una nota del Comune.