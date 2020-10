La paura della pandemia si fa largo anche nell’isola verde. Dopo alcuni casi di positività riscontrati tra gli studenti del Liceo Ischia, cresce l’allarme in attesa dell’esito degli ulteriori controlli effettuati non solo tra la popolazione studentesca ma anche nei nuclei familiari dei dipendenti degli enti locali. È il caso, ora, degli uffici del Comune d'Ischia che, da domani, saranno chiusi al pubblico fino a nuova comunicazione.

«Il provvedimento – si legge in una nota diffusa poco fa - si è reso necessario a seguito della positività al Covid 19 di un congiunto di una delle figure che presta servizio all'interno della palazzina di via Iasolino. In attesa del risultato del tampone si potrà accedere agli uffici solo per appuntamento».

