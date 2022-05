Mobilità green, a Bacoli arrivano i monopattini elettrici

A Bacoli alternativa per la mobilità green: nella cittadina flegrea approdano 100 monopattini elettrici con postazioni distribuite in tutto il territorio comunale. Dal centro alla periferia, sono allestite anche stazioni di ricarica per i mezzi di trasporto elettrico, privati e in sharing, quali monopattini, biciclette e overboard. Sarà sufficiente, per il loro utilizzo, scaricare un’App (registrando il proprio profilo utente) che potrà guidare i cittadini. Lo rende noto il sindaco, Josi Gerardo Della Ragione: «Avremo monopattini elettrici da Fusaro a Torregaveta, da Miseno a Miliscola, dal centro a Cuma fino a Baia. Lo troverà chi visiterà i siti archeologici, chi scenderà dalla Cumana, chi frequenterà i beni pubblici più vissuti del paese». «Un servizio moderno, che favorisce la mobilità sostenibile tra i residenti e i turisti - conclude il primo cittadino di Bacoli -. Ringrazio l’assessore Rosaria Di Meo, per aver curato la nuova gestione della sosta sul territorio. Un’innovazione che porterà presto notevoli vantaggi». Intento del Comune è di ridurre l’impatto ambientale, offrendo agli utenti una mobilità alternativa per raggiungere le varie zone della città, dalla litoranea costiera ai siti archeologici, dal centro ai quartieri di periferia. Attrezzate aree di deposito e di ricarica, fondamentale il rispetto di alcune regole per un utilizzo dei monopattini elettrici in sicurezza.

APPROFONDIMENTI IL FOCUS Bonus biciclette e monopattini fino a 750 euro: ultimi tre giorni per... ROMA Incidente sul monopattino, Matteo travolto e ucciso a 24 anni:... TREVISO Gli rubano la bicicletta, lui mette le foto dei ladruncoli su...