Acerra. Mobilità scaduta a novembre, gli operai ex Montefibre di nuovo davanti ai cancelli della loro ex fabbrica dismessa dal 2005. Il sit in iniziato alle 9,15 ha bloccato i tir diretti a ciò che resta dell’ex polo chimico- tessile acerrano. Attualmente all’interno dell’area industriale sono attive una centrale elettrica alimentata ad olio di palma ed un impianto che produce componentistica per auto. Gli operai chiedono un summit a Roma con il ministero delle attività produttive e del lavoro.

Mercoledì 18 Luglio 2018, 12:44

La protesta degli operai Montefibre è terminata alle ore 12 in attesa di conoscere entro domani una data certa per un summit a Roma tra Regione, sindacati e governo.