Il Babbo Natale di Anacapri scomparso nel nulla: mobilitazione generale sulle tracce di Antonio

Sono ripartite questa mattina alle 7 le ricerche di Antonio Parlato, il babbo Natale di Anacapri scomparso nel nulla dalla sera del 24 dicembre intorno alle 22.30. Straordinaria la partecipazione popolare, dai parenti agli amici attivatisi fin dalle prime ore nella notte del 24.

Le ricerche, sin dal momento della denuncia di ieri, sono coordinate dalle due stazioni dei carabinieri di Anacapri e Capri, e sono state estese dall'area limitrofa alla casa in zona Grotta Azzurra, a tutta l'area costiera di Anacapri, fino a Cala del Rio. Perlustrate anche le zone alte di Anacapri da Monte Solaro a Cetrella, grazie all'ausilio della seggiovia, riaperta appositamente ieri sera.

Straordinaria la partecipazione di tutta la popolazione dell'isola di Capri, dopo l'appello sui social lanciato dalla figlia Giada, nella ricerca del loro concittadino 63enne dalla barba lunga, conosciuto per il suo amore per gli animali, che in questo periodo dell'anno è solito travestirsi da babbo Natale per dispensare gioie e sorrisi a grandi e piccini.

Le operazioni di ricerca di Antonio, coordinate dai carabinieri dell'isola, vedono l'impiego della protezione civile, dell'amministrazione comunale di Anacapri guidata dal sindaco Scoppa, della polizia municipale, di varie forze dell'ordine dell'isola e di tanti volontari divisi in squadre a perlustrare le zone sia in mare che a terra. Si ricerca ovunque, nei boschi, nelle ville, nelle grotte, casolari, baracche e intanto sale nelle ultime ore l'angoscia di familiari e amici perchè finora non si hanno tracce di Antonio.

Le ricerche, inizialmente concentrate nell’area limitrofa alla sua abitazione e poi allargate a tutto il territorio anche con l’impiego dei droni, sono estese anche a mare con la partecipazione di motovedette e imbarcazioni, mentre si attende l’autorizzazione all’invio a Capri dei cani molecolari specializzati in questo genere di attività, è in azione sin da questa mattina sull'isola un elicottero per ispezionare il territorio dall’alto e si attende nelle prossime ore un secondo velivolo.

Col passare delle ore cresce l’angoscia tra i familiari e gli amici. Chiunque abbia notizie utili è invitato a contattare immediatamente i numeri di emergenza 112 e 113.

