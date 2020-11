Coronavirus e moda a Napoli, imprese al collasso: 60% del fatturato in fumo

Dalla filiera dell'abbigliamento-moda arriva un Sos al governo. La chiusura forzata di migliaia di negozi da lunedì scorso ha acuito quella che già da alcune settimane era una crisi inarrestabile. Per un settore che in Campania vanta un fatturato annuo di circa 20 miliardi di euro (secondo le stime di Confindustria) - di cui oltre la metà proveniente dalle imprese napoletane - e un numero di addetti che sfiora le 100mila unità, si profila il rischio del tracollo.

LEGGI ANCHE Lockdown a Napoli, i negozi salvati dal Dpcm: «Incassi zero, così è inutile»



CONFINDUSTRIA

«Siamo stati completamente ignorati dal governo finora ed abbiamo bisogno di interventi immediati», spiega Carlo Casillo, presidente della sezione Moda dell'Unione Industriali. L'abbigliamento non era compreso tra le categorie che hanno beneficiato della prima ondata di ristori di pochi giorni fa. E l'auspicio degli operatori del settore è che l'esecutivo tenga conto delle drammatiche conseguenze economiche, determinata prima dall'arrivo della seconda ondata e poi dall'introduzione della zona rossa in Campania. I negozi sono tutti chiusi, con le sole eccezioni di quelli per intimo e bambino. «La filiera è nel panico - riprende Casillo - e la crisi investe allo stesso modo l'abbigliamento, le calzature, il wedding, la pelletteria. Anche nei negozi che sono rimasti aperti, come quelli intimo e bambino, c'è il deserto. Il crollo è generalizzato. Abbiamo previsto già per quest'anno un calo delle vendite compreso tra il 40 e il 50%. Il rischio è quello dell'effetto domino. Dai commercianti ci si allarga ai fornitori. Se il lockdown era stato terrificante, la chiusura odierna è ancora peggio». Dopo la riapertura, spiegano gli esponenti delle associazioni di categoria, si era profilata una timida ripresa a giugno e luglio. Ma la recrudescenza dell'epidemia ha spento sul nascere tutte le speranze di rinascita. «Il paradosso - aggiunge Casillo - è che sembra che la zona rossa sia riservata solo a noi. A parte ristoranti e bar, molte attività sono ancora aperte. Per l'abbigliamento c'è stata la chiusura senza nemmeno un bonus da parte del governo. Se si interrompe la filiera, le perdite occupazionali saranno inarrestabili. Sembra che il premier Conte si stia rendendo conto che ci sono categorie dimenticate come la nostra. Ma un eventuale ristoro deve essere parametrato al calo effettivo del fatturato».



I DATI

Le unità locali del settore Moda in Campania - secondo un'indagine SRM - sono in tutto 5.263, cui si aggiungono altre 26.976 per produzione e distribuzione. E gli addetti sono oltre 96mila, indotto compreso. Numeri che fanno della Campania di gran lunga la prima regione meridionale. Le imprese di Napoli e provincia rappresentano il 61% del totale delle imprese della regione. Nel capoluogo si contano oltre 43mila addetti.



CONFCOMMERCIO

Per la presidente di Confcommercio Carla Della Corte «stanno distruggendo una categoria. Sembra che non esistiamo. Siamo completamente abbandonati all'improvvisazione. Stiamo vivendo una tale incertezza che non possiamo più programmare nulla. I nostri governanti non hanno nessuna idea di quello che stanno vivendo gli imprenditori. Il calo dell'abbigliamento arriva anche al 70-80% in meno rispetto allo scorso anno». Dinanzi alle chiusure dei negozi tradizionali, per alcuni imprenditori c'è una sola possibilità di salvezza. «Anche prima che diventassimo zona rossa - spiega Marco Scherillo, vicepresidente Giovani industriali di Napoli e titolare del negozio di abbigliamento per bambini Siola - i negozi erano vuoti. Con la mia attività a novembre ho avuto un calo del 60%, rispetto a un anno fa. Ho compensato in parte con le vendite online. Non c'è altra scelta». Ma l'e-commerce non viene praticato da tutti i commercianti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA