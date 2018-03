Non si sta replicando nei Caf di Napoli e in Campania il fenomeno della richiesta dei moduli per il reddito di cittadinanza, registrato nelle stesse strutture della Puglia all'indomani dell'affermazione del MS5. «I nostri sportelli - sottolinea il coordinatore dei Caf della Cgil partenopea, Raffaele Famiglietti - non registrano ancora questa richiesta. Siamo al lavoro soprattutto per fronteggiare la forte domanda relativa al Rei e siamo in convenzione con il Comune di Napoli per aiutare le persone che inoltrano richiesta con la produzione e l'elaborazione dei modelli Isee». Anche nelle altre province della Campania analoga situazione, con gli sportelli impegnati soprattutto sul fronte del reddito di inclusione.

Giovedì 8 Marzo 2018, 16:48

