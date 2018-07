Molesta bimba, punito dalla malavita: picchiato e costretto a emigrare

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 11 Luglio 2018, 09:58 - Ultimo aggiornamento: 11-07-2018 10:11

CAIVANO - Il «tribunale» della camorra contro i pedofili. L'orco di turno, un 55enne, abusa di una bimba di nove, imparentata con elementi della criminalità organizzata di Caivano. Il pedofilo, pregiudicato e fratello di un collaboratore di giustizia, è stato individuato già poche ore dopo aver abusato della piccola, fermato per strada e massacrato di botte da un commando di quattro persone, tanto da finire al pronto soccorso. Il giorno dopo poi, è stato prelevato dalla sua abitazione, portato in un appartamento disabitato e questa volta senza essere pestato di nuovo, ma solo a forza di potenti schiaffoni, è stato «interrogato» su quanto aveva combinato con la ragazzina.La «sentenza» è stata rapida e inappellabile: doveva subito andare via da Caivano, città dove non si è ancora spenta l'eco della condanna bis all'ergastolo per Raimondo Caputo, l'orco assassino di Fortuna Loffredo, la bimba del parco Verde abusata e uccisa da Titò il 24 giugno del 2014. Il pedofilo ha avuto salva la vita, perché si era solo strusciato contro la bimba, mimando un atto sessuale. Una versione sicuramente verificata più volte con la piccola vittima e magari con una accurata visita medica. Tutto questo è accaduto tra il 21 e il 22 aprile scorso. Ieri i carabinieri della compagnia di Casoria, diretta dal capitano Francesco Filippo con i colleghi dalle tenenza di Caivano, hanno arrestato l'uomo a Rimini, dove si era nascosto dopo la precipitosa fuga da Caivano, avvenuta nel mese di giugno, con il marchio infamante di pedofilo.