Venerdì 14 Settembre 2018, 11:48 - Ultimo aggiornamento: 14-09-2018 11:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nella mattina di ieri gli agenti della polizia di Stato del commissariato di Torre del Greco hanno danno esecuzione a un’ordinanza applicativa della misura cautelare agli arresti domiciliari emessa dal Gip del Tribunale di Torre Annunziata nei confronti di un uomo di 64 anni per il reato di violenza sessuale.In seguito a un’accurata indagine, i poliziotti hanno accertato che l’uomo, in più di un’occasione, nell’estate appena trascorsa, aveva molestato sessualmente una ragazzina. Il giudice ha accolto la richiesta del pm sottoponendo l’uomo alla custodia cautelare agli arresti domiciliari presso la sua abitazione in Torre del Greco.