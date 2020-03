Aliscafi a Napoli, traslocano le biglietterie: via ai lavori di restyling al molo Beverello

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I biglietti per le isole del Golfo e per Sorrento bisogna acquistarli nelle biglietterie provvisorie.. I nuovi uffici messi a disposizione dall'Autorità di Sistema Portuale del mare Tirreno centrale, sono stati allestiti dalle compagnie di navigazione e, già dalle prime corse di oggi, emetteranno i biglietti. «Superate le difficoltà tecniche di allacciamento delle linee elettriche e telematiche - spiega il presidente dell'Adsp- abbiamo potuto avviare questa nuova fondamentale fase verso il nuovo Beverello. Con lo spostamento delle biglietterie possiamo procedere verso la delimitazione dell'area di cantiere e partire subito con la demolizione delle fatiscenti strutture preesistenti. Prima dell'estate avremo liberato completamente l'area e potrà partire le costruzione della nuova stazione marittima».Le biglietterie provvisorie sono allocate proprio di fianco alla struttura realizzata per le verifiche sanitarie previste per l'emergenza Covid-19 istallata a seguito della ordinanza della Regione. In pratica - chiarisce l'Adsp - le persone munite di biglietto sono indirizzate lungo un corridoio all'ingresso del quale vengono effettuati i controlli previsti dall'emergenza.(edicola, deposito bagagli). Per accedere alla biglietteria provvisoria è stato realizzato un percorso pedonale da via Acton. Per i veicoli l'ingresso, per chi arriva dalla galleria Vittoria, resta all'altezza del semaforo, come per i pedoni. Per l'uscita si utilizza la strada parallela a quella in ingresso. L'area per la sosta dei taxi si trova alle spalle delle biglietterie provvisorie, dove è presente anche uno spazio per la sosta breve delle auto per chi accompagna persone in procinto di imbarcarsi. «Ieri sera dopo l'ultima corsa - racconta, direttore generale di Snav - abbiamo provveduto a staccare il sistema nella vecchia struttura. I tecnici lavoreranno tutta la notte affinché domattina (stamane, ndr) siano perfettamente funzionanti le nuove postazioni. Speriamo che ora si possa procedere con la massima celerità. Il momento che stiamo vivendo è già difficilissimo, speriamo di uscire al più presto da questa emergenza e di avere una struttura funzionale per i nostri servizi». Al momento il Beverello è a mezzo servizio. Il presidente Spirito però ha assicurato il massimo impegno perché i disagi finiscano presto.Il nuovo Beverello dovrebbe essere funzionante per l'estate 2022. «Il calo di traffico di questi giorni - spiega, direttore generale della Navigazione Libera del Golfo - ci consentirà di testare al meglio la situazione. Il nostro obiettivo, comunque, è quello finale e per questo vigileremo attentamente affinché i tempi siano rispettati». Il gruppo Volaviamare informa che ha incrementato, seguendo le indicazioni dell'Oms, e delle autorità sanitarie locali le operazioni di igienizzazione, sanificazione e sterilizzazione delle proprie unità. «Una particolare attenzione supplementare - sottolinea una nota - è dedicata alla condotte di condizionamento. I membri dei singoli equipaggi e il personale tutto, inoltre, sono da settimane opportunamente formati sulla situazione e sono a completa disposizione dell'utenza».