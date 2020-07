Porto di Napoli, abbattuta la pensilina delle biglietterie al Molo Beverello

Giù la fatiscente pensilina delle biglietterie che per anni è stato il biglietto da visita del molo Beverello. Ieri mattina la completa demolizione che consentirà di fare posto alla nuova stazione marittima voluta dall’Autorità di sistema portuale del mare Tirreno centrale. «Finalmente - ha commentato il presidente Pietro Spirito - non vedremo più quella brutta struttura. Ora si tratta di rimuovere le macerie e proseguire il più velocemente possibile nella realizzazione della nuova struttura».

LEGGI ANCHE Molo Beverello, il vento abbatte gli ombrelloni: subito bocciata la sperimentazione anti-caos

Il Beverello nelle ultime settimane è tornato al centro dell’attenzione per i disagi e per il mancato rispetto delle norme anti covid. Negli spazi a disposizione sono stati aperti più gate per meglio far fronte al traffico dei passeggeri che sicuramente aumenterà nelle prossime settimane.



Ultimo aggiornamento: 18:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA

. In pratica Snav raddoppia le corse verso Ischia aggiungendo alla sua normale programmazione 4 corse dirette nel weekend. Gli orari delle nuove corse da Napoli Beverello per Ischia (Casamicciola) sono 09.20, 11.30, 13:30 e 17:10* mentre da Ischia (Casamicciola) a Napoli Molo Beverello sono 10:30, 12:30, 15:15 e 18:30* (* via Procida). E’ inoltre disponibile l’App Snav che consente di acquistare sempre e ovunque il biglietto per tutte le destinazioni direttamente con lo smartphone evitando le code in biglietteria.