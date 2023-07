«Noi vogliamo una data certa per la fine dei lavori. Stiamo compromettendo l'immagine della nostra accoglienza e non possiamo più far sopportare tanti disagi ai nostri clienti». Lorenzo Coppola, presidente di Federalberghi Capri, riprende e rilancia la battaglia da sempre condotta dal suo predecessore, Sergio Gargiulo, sul Beverello. «Siamo stufi delle promesse. Ora vogliamo date certe».

Il presidente dell'Autorità di sistema portuale ha parlato di Natale almeno per avere biglietterie agibili.

«Di promesse ne abbiamo già avute tante, ora vogliamo un impegno preciso da tutte le istituzioni. Guardare a cosa sono sottoposti i turisti che devono raggiungere Capri è veramente avvilente oltre che offensivo per il nome di un'isola famosa in tutto il mondo».

C'è l'appello dell'armatore Salvatore Lauro per lavorare anche di notte.

«Innanzitutto mi lasci dire che siamo contenti che gli armatori, finalmente, si occupano anche di quello che succede a terra e non solo in navigazione. Circa l'appello per noi, si lavori di giorno, di notte, nei festivi. Basta che si lavori e ci diano una data certa per avere una stazione marittima accogliente».

Intanto, però, voi chiedete di intervenire subito per migliorare la situazione.

«Sì, intervenire subito per cercare di lenire i disagi, per mettere in sicurezza i turisti e i pendolari che ogni giorno viaggiano fra Napoli e le isole. Perché di messa in sicurezza dobbiamo parlare quando si costringe la gente a lunghe attese in fila sotto il sole in un cantiere che sembra non avere più fine. Le temperature di questi giorni sono insopportabili anche nei locali chiusi. Immaginatevi sotto il sole, magari con valigie al seguito. È una questione di emergenza e ci vogliono interventi che possono aiutare a fronteggiare questa situazione».

Avete ricevuto lamentele esplicite dai clienti?

«Tantissime. Quello che ha detto il regista Enrico Vanzina che si è imbattuto, suo malgrado, nelle precarie condizioni del molo di imbarco napoletano fra lavori in corso e biglietterie ospitate in containers è ripetuto da tantissimi ospiti. Ecco perché dico che stiamo compromettendo la nostra immagine nel mondo. Vanzina ha solo messo in evidenza quello che subisce ogni persona che deve giungere sulle isole».

Il nodo principale è lo spazio. Il cantiere non può arretrare ulteriormente.

«Non è solo questione di spazio. Da oltre tre anni le biglietterie sono ospitate in containers, senza considerare i costi dei biglietti che possiamo definire esorbitanti ed emessi anche grazie a un sistema di vendita online che 25 anni fa sarebbe stato vecchio. Probabilmente la quasi assenza di concorrenza fra le aziende che operano su Capri non le spinge a migliorare i servizi».

Però ci sono stati anche ritardi di natura tecnica.

«Noi ci chiediamo perché, ad esempio, non si è lavorato al massimo anche durante il Covid. Fin dall'inizio dei lavori, partiti tre anni fa, Federalberghi Isola di Capri aveva denunciato, inascoltata, le criticità che sarebbero emerse sul lungo periodo se non si fossero rispettati i tempi di consegna, cosa inevitabilmente accaduta».

E oggi?

«Chiediamo ancora una volta all'Autorità portuale di intervenire con urgenza per ripristinare condizioni di vivibilità nel periodo di transito e sosta per chi deve utilizzare il Molo Beverello. E nel contempo definire e far conoscere tempi certi di realizzazione del nuovo terminal per le isole e relative biglietterie in quanto pur trovandosi sulla terraferma, il terminal rappresenta la principale porta di ingresso alle isole del Golfo ed i suoi disservizi ricadono inevitabilmente anche sull'immagine di Capri inficiando la qualità dei servizi forniti dagli imprenditori turistici locali».

I flussi di luglio sono straordinari.

«L'ultimo week end ha dato un segnale preoccupante di quello che potrà accadere ad agosto quando i numeri cresceranno ulteriormente. Temiamo che i disagi al terminal saranno anche maggiori».

Ma come lo immaginate il nuovo Beverello?

«Nel 2023 un porto deve essere comodo per chi arriva e pratico per chi parte, esattamente il contrario di quello che sono i porti di Napoli e Capri così come quello di Sorrento di cui pure si servono i viaggiatori che si muovono fra Capri e la terraferma. C'è bisogno di una svolta complessiva per le infrastrutture nel Golfo di Napoli. Noi la chiediamo con forza e continueremo a farlo fino a quando le istituzioni non interverranno. Il turismo contribuisce al Pil in maniera rilevante. Il Paese non può solo prendere, deve anche dare».

C'è anche un'ipotesi Mergellina.

«Mergellina è fuori dai flussi turistici. Non ci sono più collegamenti, il lungomare liberato è utile ai pedoni non certo a chi va in vacanza con valigie al seguito. I treni di Alta Velocità non arrivano e neanche i servizi pubblici cittadini sono efficienti. Per rendere Mergellina uno scalo turistico vero occorrono anni e una seria programmazione».