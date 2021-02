Molo Saint Tropez a Napoli, bando di gara nel mirino della Procura

Ritardi, pause di riflessione, palleggi da un ufficio all'altro. Per poi arrivare a un bando di gara pubblica che, almeno per il momento, non accontenta nessuno e non imprime la svolta sperata a uno dei punti strategici del lungomare cittadino: parliamo di quel lembo di costa conosciuto come molo Saint Tropez, punto di approdo di imbarcazioni di tanti napoletani, scalo affascinante per chi ha intenzione di sbarcare in uno dei punti più esclusivi del golfo. Un caso, quello del mancato restyling del molo, che finisce in Procura, nel corso di un'inchiesta che ha fatto registrare una sorta di accelerata: acquisiti atti e documenti negli uffici del demanio pubblico, sentite persone e selezionate denunce (tra cui le inchieste condotte da questo giornale). Un groviglio di atti su cui la Procura sta facendo chiarezza, partendo dall'ultimo step amministrativo utile: il bando di gara per la concessione dell'uso del molo per la prossima stagione, per il dovuto intervento di riqualificazione. Un atto firmato dall'ex presidente dell'autorità portuale Spirito, appena lo scorso dicembre, dopo un lungo periodo di stallo della procedura. Ricordate il caso? Ne ha parlato diffusamente questo giornale nei mesi scorsi (come l'inchiesta firmata da Paolo Barbuto lo scorso ottobre), anche in relazione allo stato di degrado in cui versa quella parte della scogliera a ridosso di via Caracciolo. Una vicenda che ha spinto la Procura di Napoli a delegare un'attività ad hoc ai carabinieri del nucleo operativo, che hanno avviato verifiche, acquisizione di atti e verbalizzazione di testimoni. Ed è così che lo scorso gennaio, sono stati i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Napoli ad ascoltare il consigliere regionale dei Verdi Francesco Borrelli, protagonista di un question time sui presunti ritardi legati al bando di gara per la concessione dell'impianto. Boe e ormeggi, un affare che fa gola a molti e che rappresenta uno dei punti decisivi della zona dell'intero lungomare, proprio in vista della prossima primavera. Ma cosa spinge la Procura di Napoli ad aprire un fascicolo ad hoc su questa storia? Si fa un passo indietro e si torna alla decisione del Tar che imponeva di licenziare un bando di gara. Uno snodo che ha fatto registrare una serie di rimpalli tra due commissari ad acta (quello del demanio e quello esterno), che sembrano aver rallentato l'intera procedura. Ipotesi omissioni, fascicolo esplorativo, possibile a questo punto che vengano ascoltati tutti i protagonisti di questa vicenda (al momento non risultano soggetti iscritti nel registro degli indagati). Un caso, l'ennesimo, che finisce in Procura.

E che proverà a battere tutte le piste possibili, a proposito di reati di pubblica amministrazione, su uno sfondo di omissioni e abusi che potrebbero fotografare il tempo e la mancanza di investimenti ad hoc. Ma c'è un altro filone su cui la Procura punta a fare chiarezza, anche alla luce di indagini che si sono concluse nel decennio scorso. Si tratta di inchieste legate a presunte infiltrazioni criminali, che hanno puntato sul clan Elia, una cosca del Pallonetto di Santa Lucia, che negli ultimi decenni si è contrapposta ai Mazzarella. Facile intuire che attorno alla realizzazione del restyling del molo Saint Tropez ci siano appetiti criminali mai del tutto sopiti. Ormeggi, cozze, posti barca e investimenti, in uno scenario che fa i conti con una impasse amministrativa che ha segnato la recente storia dell'approdo più amato dai napoletani.

Ultimo aggiornamento: 11:00

