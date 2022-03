Monaldi di Napoli, arriva un qr-code per agevolare gli spostamenti nella struttura

All'ospedale Monaldi di Napoli per muoversi all'interno della struttura basterà uno smartphone. Attraverso un qr-code, infatti, sarà possibile scaricare la piantina dell'ospedale sul telefonino per agevolare gli utenti negli spostamenti all'interno della struttura. È stato attivato, inoltre, il servizio di accoglienza e accompagnamento dedicato ai pazienti fragili. Il servizio integrato delle professioni sanitarie, infatti, ha predisposto due punti accoglienza ubicati al piano terra dell'ospedale dove, dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 13.30, operatori dedicati saranno a disposizione per fornire indicazioni sull'ubicazione dei reparti e servizi e per accompagnare, con l'ausilio anche di sedie a rotelle, le persone non autosufficienti.

«La finalità dell'iniziativa - spiega Maurizio di Mauro, direttore generale dell'Azienda ospedaliera dei Colli - è quella di implementare il cambiamento organizzativo orientato alla minimizzazione delle barriere logistiche, funzionali e relazionali, favorendo il processo di umanizzazione delle cure e cercando di non tralasciare mai l'aspetto psicologico e relazionale, rendendo così,l'accesso all'ospedale più sicuro e più accogliente».