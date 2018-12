I ​finanzieri del comando provinciale di Napoli, a San Pietro a Patierno, nei pressi dell’area dell'aeroporto di Capodichino, hanno individuato una fabbrica ospitata in un seminterrato di circa 300 metri quadri: qui si creavano scatole e contenitori per monili e orologi di noti brand italiani ed internazionali. Ben 17 i macchinari industriali utilizzati, con clichè, strumentazione varia e specifico materiale (colle, vernici, inchiostri) per assemblare gli articoli realizzati. Scoperte oltre quattromila confezioni per braccialetti ed orologi, griffati Rolex e Cartier, pronti per essere immesse nel circuito della contraffazione. Sorpresi a lavorare 6 operai completamente

a nero

, il responsabile dell’attività è stato denunciato per ricettazione e commercio di prodotti con segni falsi.

Martedì 11 Dicembre 2018, 09:58

