Lo sharing elettrico è già da tempo il presente della viabilità cittadina. Parliamo di veicoli di ogni tipo che, in maniera più o meno ordinata, fanno ormai parte dell'arredo urbano. «I numeri crescono, a Napoli, con un più 63% di corse sui nostri monopattini rispetto al 2022». A parlare è Luca Santambrogio, Country Manager Italia di Helbiz, società che dall'autunno del 2020 gestisce i monopattini in accordo con Palazzo San Giacomo. Tante le novità in vista, a partire dal «recente bando comunale che riorganizzerà il settore» e che porterà a «nuovi veicoli, con uno standard di sicurezza ancora migliore di quello attuale». La matassa della viabilità partenopea, si sa, non è semplice da sbrogliare. Non a caso, prosegue Santambrogio, «Napoli è stata la città più multata d'Italia per quanto riguarda le modalità di utilizzo dei mezzi da parte dell'utenza».

APPROFONDIMENTI Nocera Inferiore, centro off limits per biciclette e monopattini Monopattini vietati nelle località di mare: «L’estate è dei pedoni» Esplosivi fai da te sperimentati da minori su chat Telegram, un indagato: «Andavo a scuola con una Glock»

Può tracciare, innanzitutto, un bilancio dell'attività in città?

«Dall'inizio della nostra avventura a Napoli, nel settembre del 2020, l'incremento dei flussi è stato esponenziale. I fattori che lo hanno determinato sono sostanzialmente due: è venuto meno un competitor e abbiamo investito 3,5 milioni nei veicoli, che a Napoli sono stati aggiornati 3 volte. Questa città e Milano sono state le prime in cui abbiamo introdotto le frecce direzionali e mezzi più performanti a livello di batteria. A livello numerico, tra 2022 e inizio 2023 le corse sui monopattini Helbiz a Napoli sono aumentate del 63%. Dal primo gennaio 2023, abbiamo totalizzato 261131 corse per un risparmio di circa 252.000 kg di Co2. Circa 170mila utenti (al 78% uomini) hanno effettuato almeno una corsa con Helbiz a Napoli quest'anno».

Come si distribuisce l'uso dei monopattini tra fasce d'età e tipologia di utenza? Molti clienti a Napoli sono giovanissimi?

«Almeno il 17% dei 170mila utenti dell'anno in corso sono turisti. Il 52% degli utilizzatori ha un'età compresa tra i 18 e i 34 anni, il 30% tra i 35 e i 50 anni, circa il 18% ha più di 50 anni. Quanto agli orari, dalle 7.30 alle 10.30 registriamo il maggior picco di utilizzo mattiniero, e dalle 16 alle 19.30 il maggior picco di utilizzo pomeridiano. Centro storico, Mergellina e lungomare sono le tratte più battute, ma si va in monopattino in ogni quartiere».

E i numeri degli incidenti?

«I sinistri aperti dalla compagnia assicurativa rappresentano meno dell'1% delle corse. Partenope ha risposto bene in quest'ottica. Napoli è però la città più multata d'Italia da Helbiz, per quanto riguarda le modalità di riconsegna, come la chiusura del noleggio. È stato necessario un processo educativo dell'utenza. Ci piace definirci una realtà glocale, e abbiamo aperto un'officina Helbiz ad Agnano con 15 dipendenti che si occupano della manutenzione e del deposito. Abbiamo creato un indotto, con aziende private cittadine, che si occupano della raccolta dei mezzi per le strade di Napoli».

Quali sono i progetti per il futuro?

«Al momento la flotta di Helbiz a Napoli è di 900 veicoli. Il nuovo bando comunale, scaduto nei giorni scorsi, prevede 700 monopattini distribuiti su tre operatori. Quindi ci sarà in città un totale 2100 monopattini. Inoltre, Helbiz ha già attualmente in essere un accordo per sbloccare i monopattini Helbiz direttamente dall'app di Unico Campania».

Come si migliora la sicurezza in una città complessa come Napoli?

«Se il nuovo bando andrà a buon fine, inseriremo in città nuovi veicoli con una tecnologia software in grado di garantire standard ancor più elevati. Monopattini con ruote più grandi, spazio ad hoc per il casco e la realizzazione di una pedana più piccola, per evitare che gli utenti vadano in due su un singolo mezzo. La lungimiranza del Comune, in merito alla sicurezza, la si è vista con la creazione di un'area operativa in cui i monopattini sono esclusi dalla circolazione. Ci sono varie zone rosse, in città: 15km quadrati su 37 di area operativa. In sostanza, il monopattino si blocca se entra in strade ad alto rischio di traffico. Ciò implica che i monopattini in sharing siano più sicuri rispetto a quelli privati».