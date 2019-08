Giovedì 8 Agosto 2019, 11:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trovate questa mattina nel Comune di Bacoli centinaia di siringhe abbandonate sul ciglio di Via Scalandrone, nota strada trafficata del centro abitato. Un grosso pericolo per i residenti, ed in particolar modo per i bambini, che quotidianamente attraversano quel tratto di carreggiata.Sono già numerose le segnalazioni dei cittadini che richiedono a gran voce un intervento dell'amministrazione affinché venga intensificata l'attività delle forze dell'ordine. Infatti, per la posizione periferica dello Scalandrone rispetto al resto del paese, sono frequenti atti incivili, come la discarica illegale di rifiuti.