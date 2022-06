Napoli, appicca un incendio e minaccia gli agenti: 56enne di Monte Di Procida arrestato

Stava appiccando il fuoco a un cumulo di sterpaglie e arbusti accantonati nel suo terreno rischiando di incendiare anche le terre vicine: ha 56 anni l'uomo arrestato dai Carabinieri della stazione di Monte di Procida durante un servizio di controllo del territorio. I militari sono intervenuti dopo avere notato una colonna di fumo provenire da via Torregaveta.

APPROFONDIMENTI L'INCENDIO Pozzuoli, 80 gli ettari di bosco andati distrutti: rogo sotto... L'AMBIENTE Rogo scarti industriali: piromane incastrato da telecamere e... IL CASO Pozzuoli, incendio difficile da domare: pompieri a protezione delle...

Una volta sul posto i militari hanno individuato il 56enne al quale hanno chiesto di spegnere il rogo. L'uomo però ha impugnato un martello da carpentiere quando i carabinieri gli hanno chiesto di seguirli in caserma. E tra insulti e spintoni ha anche minacciato di colpirli. Dalla denuncia si è passati all'arresto per resistenza, oltraggio e violenza a pubblico ufficiale. È ora in attesa di giudizio.