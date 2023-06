Il porto turistico di Monte di Procida, in località Marina di Acquamorta, si amplia. Per questa estate sono stati previsti oltre 200 posti barca riservati alla nautica da diporto. E oggi, annuncia il municipio, è previsto il taglio del nastro. Un risultato conseguito grazie ad un finanziamento ottenuto dalla Cassa Depositi e Prestiti (che supera un milione e mezzo di euro) ricevuto l'autunno scorso. A seguire, a dicembre, la gara pubblica per allestire i pontili galleggianti che si aggiungono alle boe già presenti nello specchio d'acqua. L'appalto è stato aggiudicato dalla società Gdm. «Nelle concessioni saranno rispettate le priorità da dare ai residenti - informa l'amministrazione comunale - come è stato previsto nella gara. Il collaudo è avvenuto in questi giorni».

Oggi, l'atteso via. «Il piccolo porto turistico si prepara ad essere uno scalo diportistico di rilievo che si apre sul golfo - riporta una nota diramata dal Comune - e consentirà di potenziare un turismo di ritorno anche per la straordinaria vicinanza con le isole». Un volano di rilancio per la cittadina flegrea. «L'opera darà lavoro a molti giovani montesi e la stessa economia del territorio potrà ancor di più puntare sul turismo». Si annuncia intanto il potenziamento dei parcheggi e dei collegamenti con le navette per limitare ingorghi e traffico considerando che ad Acquamorta è meta di bagnanti anche la spiaggia.

«La ricchezza del nostro territorio è proprio il mare. E crediamo moltissimo ad un'economia che potenzi le peculiarità della nostra terra - dice il sindaco di Monte di Procida, Giuseppe Pugliese - quando abbiamo annunciato per la prima volta la possibilità di installare i pontili, sembrava un sogno: invece ce l'abbiamo fatta in un anno». Il porto si inserisce nella rete degli approdi della linea di costa flegrea. «La promessa è stata mantenuta, siamo andati oltre diverse problematiche, abbiamo ideato e finanziato un progetto importante e, in tempi record, lo abbiamo realizzato ha annunciato il primo cittadino Pugliese -. Abbiamo garantito un posto barca a tutti i montesi che ne hanno fatto richiesta, abbiamo collaudato gli impianti e ora possiamo accogliere le barche». A sollecitare pochi giorni fa «la possibilità di ormeggiare agli assegnatari dei posti ai pontili e al campo boe», il consigliere del gruppo di opposizione, Rocco Assante Di Cupillo.

di fatto, si punta ad una struttura di rilievo nell'ambito del diportismo campano. Prioritaria anche la riqualificazione, con la firma del contratto con la ditta esecutrice che ha consentito il via al cantiere per il restyling dell'approdo. Secondo il sindaco Pugliese, l'intento «è di rendere la Marina uno snodo strategico per il sistema di trasporti e della fruibilità turistica sia dei Comuni che delle isole flegree».. Lo annuncia il sindaco Josi Gerardo Della Ragione. «I pontili potranno essere utilizzati per l'ormeggio, l'imbarco e lo sbarco di piccoli natanti a vela, a remi o a propulsione elettrica spiega -. I natanti devono essere destinati alla navigazione, non in via esclusiva, per itinerari sullo specchio lacustre». Dunque, una nuova vita per l'antico porto militare d'epoca romana conclude il primo cittadino di Bacoli - che segue le tante iniziative già messe in campo, in sinergia con il Comune, dal Canoa Club Napoli e dalla Lega Navale Bacoli, realizzando regate e gare di canoa polo».