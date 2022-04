A Monte di Procida riapre il Plesso Montegrillo, la scuola «anti-Covid»

Dopo lavori di restyling, a Monte di Procida è stato riaperto alle attività didattiche il Plesso Montegrillo della primaria Dante Alighieri: l’edificio è stato dotato di un impianto di ventilazione meccanica controllata per contrastare i contagi da Covid19. Il taglio del nastro con il sindaco Giuseppe Pugliese. «Il Plesso Montegrillo è una delle pochissime scuole del sud Italia a poter vantare questa nuova tecnologia, un sistema di filtraggio che garantisce l’abbattimento di batteri e virus di quasi il 100% - spiega il primo cittadino -. I vantaggi sono molteplici: una maggiore salubrità dell’aria, una costante areazione, con riduzione dell’umidità e dei consumi. Nei luoghi dove è installata tale tecnologia, i contagi da Covid sono pressoché azzerati».

A conferma della sua efficacia studi nazionali e internazionali, con indicazioni di utilizzo da parte dell’Oms. Il sistema di ventilazione meccanica controllata di fatto assicura un costante ricambio dell’aria, con un limitato dispendio energetico e un’alta efficienza. «Ringrazio i docenti, gli alunni e i loro genitori, la ditta e i tecnici per l’ottimo lavoro svolto – conclude il sindaco Pugliese -. Ringrazio l’assessore alla Edilizia scolastica Gennaro di Mare, per l’esperienza messa in campo, e la tenace delegata all’ Istruzione Ivana Barone per aver seguito con la passione e l’attenzione di una mamma tutte le fasi dei lavori».

Il Plesso Montegrillo è dotato di una moderna sala multimediale e di un’area esterna per le attività motorie. Con le opere di riqualificazione, sono state ampliate le aule per garantire agli alunni un maggiore distanziamento. Previsto intanto l’upgrade tecnologico anche negli altri istituti scolastici.