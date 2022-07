Monte di Procida, la spiaggia di Santolillo interdetta per pericolo crolli ma i bagnanti non si fermano

Una piccola porzione della spiaggia di Santolillo a Monte di Procida, a ridosso del lido Misterò, è diventata zona interdetta per pericolo crolli. Già nell'agosto del 2019 lo stesso costone era franato, spaventando i bagnanti del litorale.

Il divieto di accesso non ha però fermato alcuni cittadini che si sono recati in spiaggia per rinfrescarsi.

Inoltre, è vietato lasciare rifiuti nell'area antistante la spiaggia ma anche questa interdizione non è rispettata.