Coroanvirus, a Monte di Procida tre cittadini di Villaricca in giro: denunciati e multati

In giro per Monte di Procida senza nessun motivo di estrema necessità. Tre residenti di Villaricca, con precedenti penali, sono stati denunciati e multati dalle forze dell'ordine mentre girovagavano nel Comune flegreo.Il sindaco Pugliese ha tenuto a ringraziare le forze dell'ordine: "Stanno lavorando in maniera egregia, grazie anche ai tanti cittadini che hanno segnalato l'auto in fuga. Proteggeremo Monte di Procida non solo dal virus, ma anche dal malaffare".