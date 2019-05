Venerdì 10 Maggio 2019, 15:40

VICO EQUENSE - Domani, alle ore 11 nella stazione superiore della funivia sul mote Faito, l’EAV e il Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale dell’Università Luigi Vanvitelli di Napoli presenteranno il nuovo logo e la nuova livrea delle carrozze. In occasione della riapertura per la stagione 2019, la Funivia del Faito si è presentata rinnovata, con un nuovo logo e con le nuove livree per le due cabine. Il logo ed il progetto grafico delle “panarelle”, è frutto di una collaborazione con l’Università “Luigi Vanvitelli” di Aversa ed è stato realizzato dalla neo-dottoressa Ilaria Balzano che, partendo dalla principale caratteristica della Funivia, ovvero il collegamento tra mare e montagna, ha ideato la nuova immagine con il verde e l’azzurro di questi due elementi. Il nuovo logo ha una forma triangolare con il lato inferiore azzurro a rappresentare il mare, un altro lato verde che indica la montagna, ed una terza linea rossa, che collega le prime due, sulla quale corrono due pallini a simboleggiare le due vetture. Anche i colori scelti per le livree richiamano la stessa idea, con una cabina azzurra e l’altra verde.