Monte Faito, turista danese salvato dal soccorso alpino

È stato sollevato con le funi è tratto in salvo nella notte il turista danese disperso ieri pomeriggio suo sentieri del Faito. Il soccorso alpino con i volontari territoriali dei Monti Lattari avevano individuato la zona dove l'uomo, un danese di 48 anni si era fermato in seguito a una saura. Durante l'escursione partita da Pimonte aveva perso gli occhiali e, non riuscendo a vedere bene, si è trovato in difficoltà ed ha sbagliato sentiero.

Nonostante fosse illeso, non riusciva a ritrovare la strada ed ha, quindi, allertato i soccorsi, inviando anche la posizione. Immediata la partenza delle squadre tecniche e sanitarie del Cnsas verso il Monte Faito. Senza attrezzature per il trekking, con dei sandali al piede, il turista che soggiornava a Castellammare, dove è stato ricondotto all'alba. Le sue condizioni di salute sono buone e potrà presto rientrare in Danimarca.