Napoli, sgominata gang di ladri serbi dopo inseguimento nell'area flegrea

Mercoledì 17 Ottobre 2018, 11:22 - Ultimo aggiornamento: 17-10-2018 11:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dalibor Radosavljevic, 22enne di Napoli, Nebojsa Radosavljevic, 29enne, Robert Mitrovic, 27enne, già noti alle forze dell’ordine e T.I., 28enne di origine serba incensurato, sono stati arrestati dai carabinieri della compagnia di Pozzuoli per violenza, resistenza e lesioni a un pubblico ufficiale.Al 112 era stata segnalata un’Alfa Romeo “Giulietta” sospetta che i militari hanno agganciato e inseguito visto che i 4 non hanno osservato l’“alt” imposto dalla pattuglia. Dopo una fuga di circa 3 chilometri i malfattori si sono imbottigliati in un vicolo cieco e hanno continuato la fuga a piedi nelle campagne. sono stati inseguiti e alla fine raggiunti e arrestati nonostante la violenta resistenza opposta ai militari.Nell’auto sono stati rinvenuti due ciondoli d’oro di provenienza dubbia, un martello, un piede di porco, 3 cacciaviti, guanti e cappellini; sulla vettura usata, inoltre, erano state apposte targhe rubate poco prima a una 28enne di Bacoli: i 4 sono stati perciò ulteriormente segnalati all’autorità giudiziaria per ricettazione, riciclaggio e possesso di grimaldelli.Durante la fuga, saltando dal solaio di un rudere alto 3 metri, Jovanovic si è fratturato la tibia ed è ricoverato nell'ospedale di Pozzuoli mentre Mitrovic ha riportato la frattura del piede destro ed è stato medicato e dimesso con 30 giorni di prognosi. Nella colluttazione un militare ha riportato contusione alle dita della mano destra. Gli arrestati sono in attesa del giudizio con rito direttissimo.