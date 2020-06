Frana ancora il costone alle spalle della spiaggia del porticciolo di Acquamorta a Monte di Procida. E' accaduto ieri sera intorno alle ore 20 quando una parte del terriccio è venuto giù alzando una grossa nube di polvere.



Per fortuna in quel momento nessuno si trovava a transitare sull'arenile. Non si segnalano, infanni, danni a persone o cose.ono terminati sulla spiaggia dopo essersi staccati dalla parete rocciosa.