Covid a Monte di Procida, 66 casi dopo la festa nuziale: il sindaco chiude tutto

Nuova ordinanza restrittiva del sindaco di Monte di Procida, Giuseppe Pugliese, appena appresi i primi risultati ufficiosi dei test dello screening straordinario svolto dall'Asl Napoli2 Nord domenica scorsa. Secondo i dati in possesso del sindaco i casi positivi in città sono 62, i più collegati alla megafesta nuziale della scorsa settimana. Fino a domenica il sindaco aveva registrato il dato di 33 positivi.

La preoccupazione di ulteriori contatti con familiari e con gli ambienti di lavoro ha spinto il primo cittadino, in pratica, a bloccare gran parte delle attività fino a domenica prossima 18 ottobre, prolungando un precedente provvedimento che scadeva oggi. Dunque rimarranno chiuse le scuole pubbliche e private, i circoli ricreativi, le sale gioco e scommesse, i parchi pubblici e varrà il divieto di attività sportive ed amatoriali. In più è imposta la chiusura di centri estetici e barbieri. Inoltre viene imposto a tutti gli esercizi commerciali di sottoporre titolari e dipendenti a test molecolari per verificare eventuali positività. Infine si raccomanda a tutti i cittadini che hanno preso parte a cerimonie pubbliche e private antecedenti il 9 ottobre di osservare l'isolamento domiciliare per 14 giorni in attesa di effettuare i tamponi.

Ultimo aggiornamento: 12:28

