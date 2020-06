«L'usuraio della porta accanto» che prestava soldi per gli acquisti di tutti i giorni. Piccole somme di denaro che servivano per fare la spesa, pagare le bollette e sopravvivere, a fronte di tassi di interesse che raggiungevano il 50%. «Ti presto 400 euro ma me ne devi restituire 600» con 200 euro di interessi da pagare prima di estinguere la somma capitale. Al rifiuto minacce, violenze e pestaggi.

Una storia di usura e disperazione che arriva da Monte di Procida dove ieri mattina i carabinieri della compagnia di Pozzuoli hanno arrestato con l'accusa di usura, estorsione continuata e lesioni aggravate Salvatore Rinaldi, 78enne del luogo con diversi precedenti penali alle spalle. Nei suoi confronti il GIP del Tribunale di Napoli ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, in seguito alle indagini coordinate dalla settima sezione della procura della Repubblica di Napoli ed effettuate dai carabinieri della stazione di Monte di Procida.

I fatti risalgono al periodo compreso tra gennaio e luglio del 2019: sei mesi di usura venuti alla luce anche grazie alle intercettazioni telefoniche avviate in seguito alla denuncia della vittima, un disoccupato di Monte di Procida, a cui lo strozzino aveva prestato 400 euro nel mese di ottobre 2018, pretendendo la restituzione della somma con interessi usurari quantificati in 200 euro per un totale di 600 euro. Condizioni a cui l'uomo si era ribellato: non ci stava a pagare tutti quegli interessi. Ma la risposta di Rinaldi era violenta e nei confronti della vittima scattava la rappresaglia: per ottenere la somma il 78enne passava prima alle minacce e successivamente, insieme ad altre persone per il momento non ancora identificate, lo aggrediva provocandogli anche lievi lesioni alla testa e in altre zone del corpo costringendolo a ricorrere alle cure dei sanitari. Dopo quell'episodio, forse l'ennesimo, la vittima decideva di denunciare tutto ai carabinieri facendo scattare le indagini che hanno portato all'arresto dell'uomo.

Indagini sul quale gli inquirenti mantengono il più stretto riserbo- che potrebbero fare luce su un giro di usura più grande in cui potrebbero essere finiti disoccupati e casalinghe che per poche centinaia di euro farebbero ricorso a piccoli prestiti settimanali. Attività che ricorda quella smantellata nei 600 alloggi di Monterusciello dai carabinieri che scoprirono un giro di usura con prestiti anche di poche decine di euro a fronte di tassi del 60% che portarono a sette arresti. «Notoriamente gli usurai non hanno una sola vittima e questi episodi spesso nascondono vicende ben più gravi- ha detto Luigi Cuomo, presidente dell'associazione antiracket e antiusura Sos Impresa - Alle altre vittime diciamo che questo è il momento di liberarsi dalla loro condizione».

