Monte di Procida, controlli nelle aree comuni: ritrovate pistole pronte per essere utilizzate

A Monte di Procida i carabinieri della compagnia di Pozzuoli hanno effettuato un servizio a largo raggio con diverse perquisizioni e controlli nelle aree comuni. Durante le operazioni i militari della sezione operativa hanno rinvenuto e sequestrato una 357 magnum marca Colt Python con matricola punzonata in perfette condizioni e con tamburo carico di 6 proiettili, una pistola semiautomatica Beretta calibro 7,65 anche questa con matricola punzonata e in perfette condizioni con un caricatore pieno di 7 proiettili.

Le armi erano nascoste in una cassetta «Enel» di via Cappella e saranno sottoposte ad accertamenti balistici per verificare il loro eventuale utilizzo in fatti di sangue o altri delitti.