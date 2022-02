Montefibre Acerra, il sindaco di Pomigiano scrive una lettera al ministro Orlando: «Cassa integrazione infinita e ostinata»

Il sindaco di Pomigliano D'Arco (Napoli), Gianluca Del Mastro, ha chiesto al ministro del Lavoro, Andrea Orlando, un interessamento nella vertenza degli ex operai della Montefibre di Acerra, impianto chimico chiuso dal 2004, ed i cui lavoratori sono ormai da diversi anni in mobilità dopo il fallimento della società. Nella lettera Del Mastro ha ricordato al ministro il dramma dei lavoratori rimasti senza lavoro, che non sono riusciti a trovare altri impieghi a causa dell'età, ma che sono ancora giovani per poter accedere alla pensione.

«Le attività che sono sorte al posto del precedente stabilimento - scrive Del Mastro - non hanno tenuto conto della possibilità di ricollocazione dei dipendenti. Una cassa integrazione ostinata e infinita, pur sostenendoli, ha precluso loro ogni altra possibilità di impiego dignitosa e ogni speranza di un regolare accompagnamento alla pensione».

Dei 450 lavoratori finiti in Cig nel 2004, circa 200 finirono poi nelle liste di mobilità dopo che la società dichiarò fallimento. Le tute blu chiedevano da anni una riconversione e un rilancio dell'ex polo chimico, che però non è mai definitivamente avvenuto.