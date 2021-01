Pozzuoli, ladri scatenati: rubate da un'auto le buste con le calze della Befana

POZZUOLI. Vera e propria escalation di furti, nell'ultima settimana, nel quartiere di Monterusciello. Quest'oggi, infatti, dei malviventi hanno rotto il lunotto anteriore di un finestrino di un'auto in sosta in un parcheggio di un supermercato e hanno portato via diverse buste della spesa dove all'interno c'era la cioccolata per le calze della Befana. La donna vittima del furto ha allertato i carabinieri che hanno acquisito le immagini del sistema di video sorveglianza per riuscire a dare un volto ai malviventi. A partire da sabato scorso i ladri, probabilmente la stessa banda, hanno rubato un tagliaerba in un deposito dell'associazione Reginelle, messo a segno un furto in un appartamento e hanno tentato di rubare un auto, colpo quest'ultimo non riuscito perché è scattato l'allarme.

