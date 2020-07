Pozzuoli, piscina abusiva nel parcheggio del rione post-bradisismo: sequestrata

La Polizia Municipale di Pozzuoli, diretta dalla comandante Silvia Mignone, ha sequestrato nel corso di un'operazione di controllo del territorio una piscina abusiva realizzata tra i palazzi popolari del quartiere di Monterusciello. L'abuso era stato fatto in un'area adibita a parcheggio delle autovetture per i vari condomini dei palazzoni post-bradisismo che era stata anche recintata. I vigili urbani intervenuti sul posto dopo aver constatato il tutto hanno elevato due denunce penali, una per abuso edilizio e l'altra per occupazione abusiva di proprietà comunale, trasmesse entrambe alla Procura della Repubblica di Napoli.

