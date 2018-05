Domenica 13 Maggio 2018, 10:43 - Ultimo aggiornamento: 13-05-2018 10:43

POZZUOLI - Si è sfiorata la tragedia questa mattina in via Alvaro nel quartiere di Monterusciello. Un uomo, in queste momento in stato di fermo presso la compagnia dei carabinieri di Pozzuoli diretta dal capitano Claudio Di Stefano, ha accoltellato alla testa il fratello. Non si conoscono ancora i motivi della lite avvenuta tra i due all'interno di un immobile del quartiere post bradisisma puteolano. Sono accorsi per dividere i due fratelli e calmare gli animi i genitori e gli altri inquilini della palazzina. Sul posto sono intervenuti oltre ai carabinieri anche un ambulanza del pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. L'uomo ferito è fuori pericolo di vita. Mentre, i militari dell'arma stanno ascoltando in queste ore le varie testimonianze all'interno della caserma di Arco Felice.