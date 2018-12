Montesanto: ambulanza bloccata dalle auto in sosta, medici costretti a proseguire a piedi

Mercoledì 19 Dicembre 2018, 16:08

Scene di ordinario degrado nel popoloso quartiere di Montesanto. Stamattina, come denunciato dalla pagina "Nessuno tocchi Ippocrate" intorno alle 10 una ambulanza del 118 è rimasta bloccata per diversi minuti a via Sottomonte a causa delle autovetture in sosta selvaggia. Dopo una interminabile attesa i medici hanno deciso di lasciare l'automezzo e percorrere a piedi alcune centinaia di metri che li separavano dal luogo dell'intervento. Un codice giallo "tendente al rosso" ,come segnalato anche dalla pagina, che non poteva attendere oltre l'arrivo del personale sanitario.Una questione, quella della sosta selvaggia che impedisce il passaggio dei mezzi di soccorso, più volte balzata agli onori della cronaca nel quartiere di Montesanto. Alcuni mesi fa i genitori dei bambini di un vicino plesso scolastico si sono addirittura improvvisati vigili urbani allestendo alcuni cartelli che "invitavano" gli incivili a non parcheggiare nei pressi delle uscite di sicurezza. L'episodio di questa mattina si inserisce nell'ormai continio stato di tensione che sono costretti a vivere gli equipaggi delle ambulanze del 118, esposti alla rabbia incontrollata da parte di chi li inquadra - a torto - come colpevoli dei continui ritardi nei soccorsi di emergenza.Le zone sovrappopolate del centro antico della città sono quelle più difficili sulle quali intervenire. La sosta selvaggia di auto e scooter a Montesanto, ma anche ai Quartieri Spagnoli e nel dedalo di vicoletti del rione Sanità e del borgo Sant'Antonio sono totalmente fuori da ogni controllo. Il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli ha ingaggiato da mesi un'aspra battaglia contro i parcheggiatori abusivi e contro i parcheggiatori indisciplinati. Pochi mesi fa, proprio nella zona di Montesanto, una assemblea di quartiere aveva sottolineato la necessità di controlli più incisivi sul fronte dell'abusivismo. I vigili urbani comandati da Ciro Esposito sono da sempre in prima linea sul fronte delle sanzioni, ma il processo di "civilizzazione" di un'ampia fascia di popolazione che ritiene di poter parcheggiare il proprio veicolo senza tener conto delle necessità minime della viabilità è ancora lungi dall'arrivare.Il problema della sosta selvaggia e delle conseguenti difficoltà per i mezzi di soccorso, però, non riguarda i soli quartieri popolari. Segnalazioni in tal senso arrivano anche da via Aniello Falcone e da Posillipo.