Napoli, via Tarsia bloccata dalle auto in sosta selvaggia e dai parcheggiatori abusivi

Mercoledì 26 Settembre 2018, 16:20 - Ultimo aggiornamento: 26-09-2018 16:28

Via Tarsia, quartiere Montesanto. Una delle strade più trafficate e importanti della zona e principale arteria di collegamento con l'ospedale Pellegrini. Oltre al noto nosocomio nella strada sono presenti una scuola - l'istituto comprensivo Oberdan-Foscolo, che conta centinaia di iscritti - una stazione di polizia e il capolinea della Cumana. Dovrebbe essere una via ipercontrollata e sicura e invece, come denunciano i residenti della zona, non è così. La sosta selvaggia paralizza il traffico specie nelle ore mattutine e pomeridiane, quando i residenti accompagnano i bambini a scuola, mettendo a rischio l'incolumità degli stessi bambini che si trovano ad affrontare lunghi serpentoni di auto e di scooter che sfrecciano all'impazzata.Più volte le ambulanze, anche in emergenza, dirette verso l'ospedale della Pignasecca sono rimaste bloccate nel traffico causato dalle decine di autovetture in sosta che restringono pericolosamente la carreggiata creando dei veri e propri imbuti dal quale è difficile uscire. Ancora più problematico, se possibile, il transito per le autobotti dei vigili del fuoco.«È una situazione allucinante - spiega Michele Onorato dell'associazione "Afida" - che mette a rischio l'incolumità fisica dei bambini accompagnati a scuola dai genitori. Auto in divieto di sosta lungo tutta la carreggiata e decine di motorini impediscono la viabilità rendendo difficoltoso anche il transito delle ambulanze dirette al vecchio Pellegrini. Chiediamo - prosegue - il ripristino della legalità in questa zona del quartiere e l'istituzione di un presidio fisso da parte della polizia municipale».Negli scorsi mesi i genitori dell'istituto scolastico Oberdan-Foscolo avevano inscenato una curiosa forma di protesta installando cartelli che invitavano gli automobilisti indisciplinati a non parcheggiare nei luoghi non consentiti. Il problema della sosta selvaggia, infatti, è particolarmente sentito proprio dagli istituti scolastici che, in caso di emergenza, rischiano di non poter accedere alle vie di fuga a causa delle auto e dei motorini parcheggiati senza alcun criterio. Tutta la zona, come denunciato anche dal consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli, è appannaggio di un gruppo di parcheggiatori abusivi che si è impossessata quasi militarmente del territorio istituendo anche dei veri e propri abbonamenti con cifre che vanno dai 60 ai 100 euro mensili e occupando ogni minimo spazio disponibile. Gli interventi delle forze dell'ordine - che pure non mancano - non riescono in alcun modo a debellare il problema che si ripropone immediatamente dopo i blitz di polizia, carabinieri e vigili urbani.