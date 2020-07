Monti Lattari, scoperte sette nuove piantagioni di canapa indiana

Castellammare, ancora piantagioni di canapa indiana nei boschi dei Lattari. Stavolta in totale sono state trovate sette piazzole diverse tra la vegetazione di collina al confine tra Gragnano e Lettere, nel cuore della Giamaica dei Lattari.



I carabinieri della Compagnia di Castellammare di Stabia, con il supporto dell’elicottero del 7° Elinucleo di Pontecagnano, hanno trovato 300 piante di cannabis indica alte tra 80 e 120 centimentri, suddivise in sette diverse aree di coltivazione in località “Vena di Vincenzino”.



I militari, dopo aver fatto una campionatura, hanno provveduto a distruggerle sul posto.



Proseguono, dunque, i controlli a largo raggio disposti dal Comando Provinciale di Napoli. A setaccio il territorio di Castellammare di Stabia e zone limitrofe. Ad Angri, invece, in località Chianiello, i carabinieri hanno trovato in un’unica area di coltivazione altre 100 piante di cannabis indica, alte ben 2 metri. Anche in questo caso, le piante sono state distrutte previa campionatura. Le indagini sono ora finalizzate all’individuazione dei coltivatori.

Ultimo aggiornamento: 11:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA