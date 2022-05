Blitz nella «Giamaica dei Lattari»: arsenale da guerra e marijuana nei boschi

Gragnano. Un mitra, tre pistola e 18 chili di marijuana già imbustata. Tutto nascosto in due bidoni sotterrati tra i boschi dei Lattari. La scoperta è stata dai Carabinieri della stazione di Gragnano che monitorano costantemente anche quel versante della montagna, noto come la Giamaica dei Lattari. Un vero e proprio arsenale per la guerra di camorra è stato scoperto dai carabinieri.

Un mitragliatore con silenziatore, tre pistole calibro 9 - una con matricola punzonata e una risultata provento di un furto commesso nel 2017 in un comando di polizia municipale in provincia di Torino - e 65 di proiettili dello stesso calibro. E ancora 18 buste al cui interno erano racchiusi circa 18 chili di marijuana già essiccata e pronta per lo smercio. Non mancano i bilancini e materiale vario per la preparazione delle dosi.

Le armi erano confezionate in modo da resistere all’umidità e al tempo. Saranno sottoposte ad accertamenti balistici e dattiloscopici affinché possano essere abbinate a eventuali fatti di sangue.

La droga, invece, era imballata in atmosfera protetta per mantenere inalterata l’essenza della cannabis: dopo i campioni sarà distrutta.