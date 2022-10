Monti Lattari, maxi sequestro nella piantagione di cannabis

Piantagione di cannabis in un terreno che sembrava abbandonato.A individuarla i carabinieri che hanno sequestrato anche un chilo e 100 grammi di marijuana già essiccata in via nuova Depugliano a Lettere, nel fondo che sembrava incolto. E invece, i militari hanno trovato 23 piante di cannabis, molte superavano i 2 metri di altezza. 3 le piante poco prima estirpate lasciate sul terreno. Nella fitta vegetazione, anche alcuni barattoli di vetro al cui interno era conservata marijuana essiccata e pronta per essere confezionata.