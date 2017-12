Morì a 14 anni, a Ercolano lo ricordano con un torneo di calcio

Mercoledì 27 Dicembre 2017, 18:03 - Ultimo aggiornamento: 27-12-2017 18:03

ERCOLANO - Fu investito accidentalmente da un treno e morì per le gravissime ferite riportate. La società nella quale giocava a calcio lo ricordo con un torneo di calcio. È il senso del terzo memorial Antonio Di Rosa, il ragazzo deceduto nel novembre 2015 a soli 14 anni. La manifestazione, promossa dalla Asd Francesco Madonna con il patrocinio dell’amministrazione comunale, è in programma venerdì 29 e sabato 30 dicembre allo stadio Solaro (dalle 13,30 alle 18,30 venerdì, dalle 9,30 alle 13,30 e dalle 15 alle 18,30 sabato). «Si tratta - è spiegato nella delibera di patrocinio del Comune - di un torneo di calcio giovanile riservato alle categorie esordienti e allievi in memoria dell’atleta Antonio Di Rosa, scomparso prematuramente. L’obiettivo è creare un’occasione d’incontro, di crescita culturale e di confronto sportivo tra gli adolescenti di Ercolano e di altre realtà della regione, attraverso lo sport».