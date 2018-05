Morì in moto sul Vesuvio, dopo cinque anni a caccia della verità: «Chi sa parli»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 16 Maggio 2018, 10:00 - Ultimo aggiornamento: 16-05-2018 10:04

ERCOLANO - Sono cinque anni e mezzo che Maria Benducci non si rassegna all'idea che suo marito sia morto in un incidente stradale lasciando tre figli (all'epoca di 20, 17 e 9 anni), ma anche all'ipotesi che quel dramma avvenuto mentre Andrea Coppola era in moto sia dovuto alla disattenzione: «Mio marito - ripete - non aveva ragione di correre ed era prudente. Chi ha visto qualcosa mi aiuti a trovare la verità». Coppola è deceduto a 46 anni: le ultime parole Maria le ha sentite all'ora di pranzo di domenica 11 novembre 2012. Il marito era felice perché aveva acquistato una Honda CBX 750 usata. «Per la gioia, decise di andare a provare il mezzo subito».Poche centinaia di metri nei dintorni della casa in via Vesuvio: un giro di routine che gli sarà fatale. Andrea Coppola morirà in ospedale poche ore dopo un incidente. Questa la descrizione dei carabinieri finita all'attenzione delle autorità che indagano sul decesso: «Giunto in prossimità di un'ampia curva, perdeva il controllo della moto, impattando contro il cordolo del marciapiede alla sua destra. A seguito dell'impatto, il centauro veniva catapultato contro un palo di illuminazione pubblica, mentre il motoveicolo arrestava la propria corsa dopo circa 10m metri di scarroccio».Una tragedia, per gli inquirenti causata da una disattenzione. Ma Maria Benducci non ci sta: «In via Vesuvio passano centinaia di mezzi al giorno e specie in discesa, c'è chi per la velocità tende a invadere l'altra corsia. Qualcuno potrebbe essere stato imprudente, causando l'incidente senza poi fermarsi a prestare i soccorsi». Soccorsi che arrivano chiamati da alcuni residenti che uditi i forti rumori, si affacciano al balcone e notano l'uomo sul selciato. Quando arriva l'ambulanza, Coppola è ancora vivo. La corsa in ospedale è vana. Da allora la famiglia non si dà pace e ha affidato la propria difesa all'avvocato Luigi Picardi, che a sua volta ha dato incarico a due periti tecnici forensi (Angelo Marino Marra e Alfredo Romano) di occuparsi del caso. La perizia di parte, in sintesi, stabilisce che per come è avvenuto l'incidente, per la velocità del mezzo, per il fatto che la moto fosse in salita e per altri parametri, è possibile ipotizzare che Coppola si sia visto tagliare la strada da un veicolo che, in senso opposto, ha invaso la sua corsia. Sul caso si è aperto un processo, con una prima richiesta di archiviazione contro la quale la difesa della famiglia di Coppola si è opposta.Ora a giugno si discuterà una seconda richiesta di archiviazione. «Non mi stancherò mai di combattere dice Maria Benducci già dopo l'incidente ho bussato a tutti i citofoni in zona, chiedendo se qualcuno avesse visto, udito o saputo qualcosa. Ora il mio appello va a chiunque abbia notizie. Chi sa parli e ci aiuti a dare una svolta alle indagini. Questa strada è pericolosa, tanto che dopo un altro incidente mortale, avvenuto nel senso di marcia opposto, il Comune ha sistemato le telecamere».