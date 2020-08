© RIPRODUZIONE RISERVATA

LAGO PATRIA. Moria di pesci questa mattina nelle acque del lago Patria con diverse specie riverse senza più vita a pelo d'acqua. Un fenomeno che si è verificato anche negli anni scorsi nello speccio acqueo del litorale flegreo-domitio. Sul posto sono previsti nel corso della giornata dei sopralluoghi per avere risposte certe da cosa possa dipendendere questo fenomeno. "Attendiamo le analisi delle campionature delle acque - ha dichiarato, presidente dell'Ente parco Foce del Volturno, Costa di Licola e Lago di Falciano -. Ipotizziamo, comunque, che possa trattarsi di un problema dovuto all'eutrofizzazione delle acque per l'alta temperatura di questi giorni e alla conseguente mancanza di ossigeno in quanto la foce ci risulta essere nuovamente insabbiata. Questo non consente, quindi, un costante scambio delle acque con il mare".