«Morirai facilmente se hai un infarto al centro storico di Napoli»: frase choc su Fb del presidente della Seconda Municipalità

Giovedì 1 Febbraio 2018, 20:50 - Ultimo aggiornamento: 01-02-2018 20:50

«Morirai facilmente se ti prende un infarto al centro storico». La frase choc è di Francesco Chirico, presidente della 2a municipalità, che ha fatto girare sui social la lettera dove denuncia la situazione della rete del pronto soccorso cardiologico nel centro della città. La nota, inviata formalmente al governatore della Regione Vincenzo De Luca, al Consulente regionale alla Sanità Enrico Coscioni, al direttore Generale ASL Mario Forlenza e al Sindaco Luigi de Magistris, è un chiaro invito a tenere in considerazione la preoccupazione di molti cittadini e dello stesso parlamentino che li rappresenta.«Sono fortemente preoccupato del quadro che si prospetta circa l’assistenza e l’efficacia del pronto soccorso cardiologico e dell’ Utic, l’Unità di terapia intensiva cardiologica nel centro storico – scrive Chirico - l’imminente trasferimento della cardiologia e dell’utic del Loreto Mare all’Ospedale del Mare di fatto priva il territorio in questione di un servizio essenziale per salvare vite umane». L’affluenza che registra il nosocomio in via Vespucci è notevole e seconda solo al Cardarelli, per questo motivo la municipalità punta il dito sul trasferimento del servizio a Ponticelli, in un ospedale decisamente distante dal centro cittadino.«Molta utenza, anche in ragione della velocità di interventi necessaria in questi casi e non sempre garantita dal 118, si reca in ospedale con la propria auto e in casi di infarto non potrà ricevere assistenza in tempi adeguati» tuona il presidente che lancia un vero e proprio allarme. «Gli unici ospedali provvisti di Utic saranno l’Ospedale del Mare, il San Giovanni Bosco, il San Paolo e il Cardarelli- continua la lettera - in tal modo il centro della città sarà sguarnito»«Ribadisco con forza quanto già deliberato dal Consiglio Municipale con ll provvedimento del 9 maggio 2017- conclude Chirico- chiedevamo che l’Ospedale Pellegrini, anche in ragione del forte investimento economico sostenuto con la realizzazione di un nuovo pronto soccorso dotato di 9 postazioni e 14 posti per terapia intensiva, fosse dotato di una struttura di Pronto Soccorso multidisciplinare con Utic e politraumi». Infine, Chirico, chiede spiegazioni. “In qualità di presidente di un territorio che conta circa 96.000 abitanti, chiedo spiegazioni a tutela della salute dei miei concittadini”.