«Morire a Napoli», ecco la raccolta dei necrologi napoletani più bizzarri

Giovedì 28 Febbraio 2019, 20:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tutto a Napoli può diventare un’arte, anche morire. Lo testimonia la bizzarra collezione di manifesti funebri raccolta in «Morire a Napoli», il libro fotografico realizzato da Daniele Ippolito e Nicandro Siravo. «Morire a Napoli è la storia di un incontro tra due pazzi scatenati che collezionano foto dei manifestini mortuari affissi ai muri - racconta Siravo - ma solo quelli con un soprannome e che raccontano antropologicamente la città nella morte». «Mi hanno sempre incuriosito i soprannomi sotto i manifesti mortuari - spiega Ippolito - E il libro è il frutto di questo divertimento portato avanti negli anni, prima con la macchina fotografica, poi con lo smartphone».Sfogliando le pagine di questo suggestivo «libro della morte» è possibile infatti imbattersi negli appellativi più strambi attributi dalle persone care ai propri estinti. Si parte dalle professioni come «Franctiell ‘re lavatic», passando per i nickname come «Hitler», fino al capitolo «Ci stiamo lavorando», dove sono raccolti gli appellativi più assurdi che neanche i napoletani più veraci sono ancora riusciti a tradurre. «Viene da pensare cosa c’è nella vita delle persone da determinare di portarsi un soprannome anche dopo la morte - afferma Nicandro Siravo - Non è solo un libro ironico, ma anche velatamente antropologico. C’è tutto un gioco di fantasia e curiosità.».«Morire a Napoli», con il contributo narrante di Michelangelo Iossa ed edito da Rogiosi, è oggi disponibile in libreria. Si dispensa dai fiori.