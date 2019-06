Martedì 11 Giugno 2019, 15:54 - Ultimo aggiornamento: 11-06-2019 16:04

Una bimba di 6 anni, di Arzano, è in ospedale per gravi ferite riportate ad un braccio. La piccola è stata azzannata da un cane ed è stata sottoposta ad un delicato e lungo intervento di chirurgia vascolare, eseguito dall'equipe medica del Cardarelli.Le lacerazioni profonde all'arto destro hanno provocato emorragie e gravi lesioni per cui potrebbe essere necessario ricoverarla successivamente per la terapia in camera iperbarica. Al momento sono ancora in corso le attività chirurgiche dopo le quali i sanitari stabiliranno la prognosi della piccola paziente.