Morta con un mal di pancia a Napoli, due medici indagati e autopsia fissata

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Giovedì 31 Gennaio 2019, 10:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Due gli indagati per la morte di Anna. Omicidio colposo è l'accusa contestata ai due medici che hanno visitato e dimesso Anna, prescrivendole semplici antidolorifici, prima che le condizioni della 36enne si aggravassero in modo drammatico. Triste storia, che da domani mattina entra decisamente nel vivo. Ore 14, palazzo di giustizia, al via i conferimenti di incarico. Oltre alla famiglia della vittima, anche i due indagati avranno modo di nominare i propri consulenti, per dimostrare la correttezza della propria condotta. Ad essere iscritti nel registro degli indagati sono due medici del Vecchio Pellegrini, parliamo di R.F.N e C.V., che hanno visitato la donna nel corso del primo accesso in ospedale. Bisognerà verificare quanto viene sostenuto dalla famiglia della donna deceduta (marito e genitori di Anna sono rappresentati dagli avvocati Angelo e Sergio Pisani), che chiede chiarezza su quanto avvenuto in ospedale. Siamo a metà gennaio quando la donna si rivolge al nosocomio per dolori lancinanti all'addome. Stando all'esposto, un primo medico le avrebbe diagnosticato una colica renale, mentre una sua collega si sarebbe poi assunta la responsabilità di dimetterla per una lombosciatalgia.