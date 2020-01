Stroncata nel sonno da un malore che non le ha lasciato scampo. Rosa Abate avrebbe compiuto 21 anni il prossimo 22 gennaio. Nella tarda mattinata di ieri la madre l'ha trovata immobile nel suo letto, nell'appartamento di via Principe de' Liguori, a poche centinaia di metri dal bar di famiglia di via Mazzini. Gli iniziali sospetti hanno assunto la forma del dramma in pochi istanti. Sul posto si sono recati i caschi bianchi di San Giorgio a Cremano, diretti dal maggiore Attilio De Vita, i quali erano stati erroneamente avvisati di un malore occorso alla ragazza per strada. Per i soccorsi del 118 c'è invece stato bisogno di attendere oltre mezz'ora, con l'ambulanza arrivata da Marigliano. Non sono mancati attimi di tensione tra i parenti della vittima, prontamente stemperati da poliziotti e carabinieri presenti in zona.



Nessuna speranza per Rosa, presumibilmente deceduta sul colpo a causa di un arresto cardiocircolatorio. Già la sera prima, stando a quanto riferito dalla mamma, la 20enne aveva accusato i primi sintomi del malessere che l'avevano spinta ad andare a dormire senza cenare. Su disposizione del pm Immacolata Sica, la salma è stata fin da subito restituita alla famiglia. Nel pomeriggio il sindaco Giorgio Zinno, unendosi al dolore della famiglia Abate, ha commentato la vicenda: «Il ritardo dell'ambulanza che proveniva addirittura da Marigliano è inaccettabile - dice - i pensionamenti e gli spostamenti degli ultimi periodi hanno ridotto all'osso il personale del 118. Chiederò al direttore generale dell'Asl Napoli 3 di intraprendere qualsiasi iniziativa volta a garantire la salute dei nostri concittadini dell'area vesuviana».



f.des.

